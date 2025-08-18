В Азербайджане задержан объявленный в розыск гражданин Таджикистана

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Происшествия Материалы 18 августа 2025 17:35 (UTC +04:00)
Фото: Генпрокуратура

Рашид Гараев
Рашид Гараев
БАКУ /Trend/ - Ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о привлечении к уголовной ответственности гражданина Таджикистана 1983 года рождения Ибронова Хокимджона Имомджоновича было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Как сообщили в понедельник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в мае 2025 года на территории страны было установлено местонахождение Ибронова, объявленного международным розыском Таджикистаном по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. Он был задержан на территории Азербайджана, и в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

"На основании Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» было принято решение о выдаче обвиняемого, который был передан уполномоченным органам Республики Таджикистан под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции",- отмечается в информации ведомства.

