"Карабах" победил "Ференцварош" - Лига чемпионов УЕФА

БАКУ/ Trend/ - Агдамский "Карабах" провел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша".

Как передает Trend, "Карабах" победил "Ференцварош" со счетом 3:1.

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф - 19 августа

23:00 "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия) - 3:1

Судья: Жоау Педро да Силва Пинейру (Португалия).

Стадион: "Групама Арена", Будапешт.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.