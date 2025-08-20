"Карабах" победил "Ференцварош" - Лига чемпионов УЕФА

БАКУ/ Trend/ - Агдамский "Карабах" провел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша".
Как передает Trend, "Карабах" победил "Ференцварош" со счетом 3:1.
Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф - 19 августа
23:00 "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия) - 3:1
Судья: Жоау Педро да Силва Пинейру (Португалия).
Стадион: "Групама Арена", Будапешт.
Отметим, что ответный матч между командами состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.