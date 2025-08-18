Проект танкера-музея "Сураханы" включен в предварительный список международной премии ICOM

БАКУ /Trend/ - Международный совет музеев (ICOM) опубликовал список премии "ICOM Award за практику устойчивого развития в музеях". Из Азербайджана в него вошел проект "Сураханы" — музей-танкер с инициативой «Наследие Каспия».

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

Отмечается, что на конкурс, объявленный ICOM в 2024 году, поступили заявки из 124 стран. Жюри провело предварительный отбор и сформировало длинный список из 130 проектов, представленных 60 странами. На следующем этапе эти проекты будут оценены, после чего определят шорт-лист, а затем — трёх финалистов. Победители будут объявлены в декабре 2025 года на Генеральной конференции ICOM в Дубае.

Проекты оцениваются международным жюри по пяти ключевым направлениям Повестки-2030 и Целей устойчивого развития (Люди, Планета, Процветание, Мир и Партнёрство).

«Премия ICOM» — первая глобальная награда, признающая инновационные инициативы и образцовые практики в сфере устойчивого развития музеев. Она имеет особое значение как первая международная премия, адресованная всем членам ICOM.

Напомним, что первый в мире музей-танкер подал заявку на участие в «Премии ICOM» в 2023 году с выставкой «Наследие Каспия», приуроченной к Году Гейдара Алиева и 165-летию Азербайджанского Каспийского морского пароходства, а также с реализованным в её рамках в «Год солидарности во имя зелёного мира» и в преддверии COP29 проектом «Art Plast» под девизом «Меньше пластика, больше жизни: вместе за чистое море!».

На выставке «Наследие Каспия» демонстрировались древние экспонаты, поднятые со дна Каспия, оборудование и снаряжение подводно-археологической группы. Посетители могли узнать о затопленных городах Азербайджана, затонувших средневековых кораблях, богатой культуре и многогранных торговых связях региона.

В рамках проекта Art Plast были созданы инсталляции в виде рыбы длиной 5 метров, а также чайки, тюленя и морского конька высотой более 2 метров каждая. Кроме того, была изготовлена инсталляция в форме карты мира длиной 4 метра из пластиковых бутылок, а из списанных лодок сделаны вазы, размещённые перед «Сураханы». Эти эко-арт-объекты не только привлекали внимание к проблеме загрязнения пластиком и необходимости защиты морской фауны, но и наглядно показывали, что отходы можно превращать в полезные предметы и даже произведения искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!