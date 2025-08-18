Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Армению

Иран Материалы 18 августа 2025 16:08 (UTC +04:00)
Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Армению

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в столицу Армении - Ереван.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

Президента Ирана и сопровождающую его делегацию встретили заместитель премьер-министра Армении и заместитель министра иностранных дел.

В рамках визита Пезешкиан встретится и проведет переговоры с премьер-министром и президентом Армении. Ожидается, что между двумя странами будет подписано несколько документов о сотрудничестве.

