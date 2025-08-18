Иран анонсировал ожидаемые доходы от нового газоперерабатывающего завода

БАКУ /Trend/ - 16 августа в Иране был введен в эксплуатацию завод по переработке попутного газа NGL-3100, который позволит получать ежегодный доход в размере 700 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, участвующий на церемонии запуска завода министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад сказал, что на строительство завода в провинции Илам на западе страны было потрачено 1,6 миллиарда долларов. С вводом предприятия в эксплуатацию были потушены 8 факелов, что предотвратило сжигание попутного газа, добываемого вместе с нефтью.

Пакнежад сообщил, что на этом заводе ежегодно будет производиться 1,05 тысячи тонн C2+ (этан и более тяжёлые продукты), 132 тонны серы, а также ежедневно 850 тысяч баррелей газового конденсата и 4,3 миллиона кубометров природного газа, который будет поступать в национальную газовую сеть для потребления.

Иранский министр добавил, что 85 процентов оборудования указанного завода произведено внутри страны, а на заводе трудоустроено 1,5 тысячи человек.

Отметим, что завод NGL-3100 способен перерабатывать ежедневно 240 миллионов кубических футов (примерно 6,8 миллиона кубометров) попутного газа, добываемого вместе с нефтью на восьми месторождениях Ирана.