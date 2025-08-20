Вырос объем торгового оборота Азербайджана в январе-июле

БАКУ /Trend/ - В январе-июле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 28 миллиардов 841,8 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 7,25 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во внешнеторговом обороте на экспорт пришлось 15,2 миллиарда долларов США, на импорт - 13,6 миллиарда долларов США. Таким образом, объем экспорта в годовом выражении снизился на 5,4 процента, а импорта увеличился на 26,1 процента.

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.