Италия значительно увеличила закупки нефти у Азербайджана

БАКУ/Trend - В период с января по июль этого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 8,431 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 4,424 милларда долларов США.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель в денежном выражении вырос на 824 миллиона долларов (22,9%), а в объёмном выражении — на 2,759 миллиона тонн (48,6%).

В первом полугодии прошлого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 5,671 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 3,600 милларда долларов.

За отчётный период Италия заняла первое место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

В период с января по июль 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с другими странами на 28,8418 миллиарда долларов США, что на 7,25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы внешней торговли 15,2 миллиарда долларов приходится на экспорт, а 13,6 миллиарда долларов — на импорт. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, а импорт увеличился на 26,1%.

В результате внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.