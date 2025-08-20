Азербайджан увеличил импорт автомобилей в январе-июле

БАКУ/Trend/ - В январе–июле текущего года в Азербайджан было импортировано 63 401 автомобиль.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, на импорт такого количества автомобилей было потрачено 1,2 миллиарда долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автомобилей вырос: по количеству на 12 222 единицы (23,9%), по стоимости на 227,2 миллиона долларов (24,1%).

За этот период в страну было импортировано 305 транспортных средств с двигателями, предназначенных для перевозки 10 и более человек, общей стоимостью 25,2 миллиона долларов США, а также 58 044 легковых и других моторных транспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, общей стоимостью 1,1 миллиарда долларов США.