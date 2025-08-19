Суд над Рубеном Варданяном продолжился показаниями потерпевших лиц и правопреемников потерпевших (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 19 августа продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим лицам и правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Далее адвокат обвиняемого Рубена Варданяна Авраам Берман обратился к суду и выразил протест против судейской коллегии, рассматривающей дело.

Р.Варданян поддержал протест.

Зейнал Агаев заявил, что сторона защиты неоднократно подавала протесты одинакового содержания и в нынешнем протесте не указано новых обстоятельств. На основании вышеизложенного протест не был вынесен на обсуждение.

Затем Авраам Берман ходатайствовал о конфиденциальной встрече с подзащитным. Судья удовлетворил ходатайство, и на суде был объявлен перерыв.

После перерыва на суде были заслушаны показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших.

Правопреемник потерпевшего Амина Гасанова – его отец Ильгар Гасанов в своих показаниях отметил, что сын погиб в Агдере в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, правопреемник потерпевшего Уджала Бабашева – его отец Нербала Бабашев сказал, что сын погиб в Ходжавенде в результате обстрела, произведенного с противоположной стороны.

Правопреемник потерпевшего Гусейна Насибова – его отец Афган Насибов в своих показаниях сообщил, что сын погиб в результате вражеской провокации на шуша-ханкендинском направлении.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, правопреемник потерпевшего Наджмеддина Гулиева – его отец Натиг Гулиев заявил, что сын погиб в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями на агдеринском направлении.

Правопреемник Рамазана Гусейнзаде – его отец Хамдулла Гусейнов – в своих показаниях сказал, что сын погиб в результате вражеского обстрела в Ходжалы.

Рамиль Гулиев рассказал, что получил ранение в Кяльбаджаре в результате разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного противником. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший сообщил, что в том инциденте погибли два человека, находившихся поблизости.

Эльнур Гасанов отметил, что во время выпаса овец в селе Гасангая Тертерского района получил ранение, попав на мину, заложенную врагом.

Барзани Атаев в своих показаниях заявил, что получил ранение при эвакуации раненых в Агдере в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Искендер Гусейнов сказал, что получил ранение в результате произведенного врагом артиллерийского обстрела. Во время инцидента также получили ранения Самир Керимов и Али Гейдаров.

Халай Таирли показал, что получил ранение в Кяльбаджаре в результате разрыва рядом с ним брошенной противником гранаты. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, Х.Таирли отметил, что тогда же погиб Кянан Насибов, а Эльтекин Гасанов получил телесные повреждения различной степени.

Эльгюн Исмаиллы рассказал, что был ранен в селе Ханабад Ходжалинского района в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Халид Алифов и Бабек Ахмедли также получили ранения во время инцидента.

Халид Алифов заявил, что получил ранения в Ходжавенде в результате обстрела, произведенного врагом. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он отметил, что во время инцидента Ахлияр Мурадов и Эльгюн Исмаиллы получили ранения, а Давуд Гияслы – погиб.

Нусрет Керимов, Расул Рамазанов, Азиз Губадов, Джейхун Алиев, Эльмеддин Пириев, Васиф Мамедов, Эльнур Пириев, Руслан Мирзоев, Мухаммед Пириев, Самир Хаммедли, Мохлат Идрисов, Гусейн Нуруллаев, Раван Ахмедов, Турал Исаев в своих показаниях сообщили, что пострадали в результате вражеских провокаций.

Другие потерпевшие – Эльвин Мурадов, Магеррам Меликов, Илькин Ахмедов, Азер Хамзаев, Эльмеддин Гаджизаде, Хикмет Джабиев, Сафияр Мамедли, Орхан Садыглы показали, что получили ранения в Агдере в результате обстрела, произведенного врагом.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, Рашад Ганбаров сказал, что получил ранение в Ходжавенде в результате разрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Во время инцидента погибли Мурад Арзуллаев и Джавид Алиев.

Нурлан Абдуллаев отметил, что получил ранение в результате вражеского обстрела по Агдере.

Рахиль Довлетов заявил, что получил ранение в результате разрыва мины, заложенной армянскими вооруженными силами.

Имран Мамедов рассказал, что получил ранение в Ханкенди в результате обстрела, произведенного врагом.

Гюндуз Амоев сообщил, что получил ранение в результате провокации противоположной стороны в Ходжавендском районе.

Эйваз Гусейнов заявил, что получил ранение в Агдаме в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Эльвин Джаббаров отметил, что получил ранение в результате обстрела, произведенного противником на агдере-ходжалинском направлении.

Рагим Гардашев показал, что остатки армянской армии и армянские незаконные вооруженные формирования выпустили снаряд по автомобилю, в котором он передвигался по Агдере. В результате взрыва он и другие находившиеся в автомобиле лица получили ранения.

Тогрул Мехралыев сказал, что получил черепно-мозговую травму в результате обстрела, произведенного противоположной стороной в Кяльбаджаре.

Меджид Сафаров заявил, что получил ранение в результате разрыва противотанковой мины, установленной армянскими вооруженными силами в Зангиланском районе.

Иззет Дадашлы отметил, что получил ранение в результате обстрела, произведенного противником в Ходжавендском районе, и черепно-мозговую травму в результате артиллерийского обстрела по автомобилю во время эвакуации.

В ходе судебного процесса были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении жертв мин и других потерпевших – Амида Асадова, Черкеза Гулиева, Октая Алышева, Эльшана Халилова, Вугара Зульфугарлы, Хаяла Абдуллаева, Ильхама Салманова, Дилавера Шукюрова, Ровшана Ализаде, Мехмана Гулиева, Гюльоглана Мирзалиева, Бахруза Насирова, Эльнура Аббасзаде, Ханлара Асланова, Сафара Алиева и других.

Кроме того, в ходе судебного заседания были оглашены заключения судебной фоноскопической, судебной взрывотехнической экспертиз.

Очередное заседание суда назначено на 26 августа.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.