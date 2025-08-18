Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Армения заверила Иран в отсутствии внешнего вмешательства в регион - МИД

Иран Материалы 18 августа 2025 12:31 (UTC +04:00)
Армения заверила Иран в отсутствии внешнего вмешательства в регион - МИД

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Армения заверила Иран в отсутствии внешнего вмешательства в дела региона.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, Иран изложил свою позицию по Южному Кавказу и подчеркнул свою чувствительность к вмешательству сторон извне.

"Этот вопрос был сразу доведен до сведения Армении. Армянская сторона разъяснила ситуацию и заверила иранских партнеров, что сотрудничество с американскими компаниями будет осуществляться на территории Армении в строгом соответствии с национальным законодательством", - сказал он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости