Президент Ильхам Алиев: Имеются широкие возможности для развития азербайджано-израильского сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В настоящее время имеются широкие возможности для развития азербайджано-израильского сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса.

Отметив, что связи между нашими странами в различных сферах с каждым годом расширяются, глава государства высказал удовлетворение уровнем сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что дружественные отношения в будущем еще больше углубятся по многим направлениям. Президент Ильхам Алиев сказал, что в настоящее время имеются широкие возможности для развития азербайджано-израильского сотрудничества.

Глава государства отметил, что посол прибыл в нашу страну в исторический период, когда при поддержке США достигнут прогресс в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул, что это важно для обеспечения мира и безопасности в регионе, а также для прекращения конфликта. Президент Ильхам Алиев сказал, что все это открывает новые возможности для Азербайджана и региона Южного Кавказа в целом с точки зрения коммуникаций и различных форм взаимодействия.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что израильские компании, как всегда, и впредь будут активно работать в нашей стране.