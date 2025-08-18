Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу - Шавкат Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёева к участникам встречи высокого уровня "Узбекистан, Азербайджан и Европа – сотрудничество ради общего развития".

«Считаю очень важным, что главной темой сегодняшнего форума определены вопросы взаимосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа и перспективы партнерства этих двух крупнейших регионов с Европой.

Мы видим в этом уникальную возможность широко представить миру Центральную Азию, где набирают обороты процессы консолидации и сотрудничества, обменяться мнениями об укреплении межрегиональной взаимосвязанности, а также о более полном задействовании потенциала и возможностей Узбекистана и Азербайджана», – отметил глава государства.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев в своем обращении подчеркнул, что в последние годы узбекско-азербайджанские отношения активно развиваются в духе взаимного доверия и поддержки. В этой связи уже подписан Договор о союзнических отношениях, а также действует Высший межгосударственный совет.