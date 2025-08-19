Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю подписания Совместной декларации с Арменией, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент,

С самыми теплыми чувствами поздравляю Ваше превосходительство с подписанием Совместной декларации, создающей основу для запуска Зангезурского коридора и открывающей историческую страницу в нашем регионе.

Это историческое событие является конкретным показателем стратегической позиции и сильного лидерства Азербайджана, а также перехода от исторической Победы, завоеванной в Карабахе, к региональному миру, сотрудничеству и развитию.

Зангезурский коридор – стратегически важный проект, который свяжет тюркский мир, усилит торговые связи и еще больше укрепит братские отношения между нашими народами.

Твердо верю, что под мудрым руководством Вашего превосходительства Азербайджан и впредь будет играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности и единства тюркского мира.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что турецко-азербайджанское братство будет еще больше крепнуть на основе принципа «Одна нация, два государства», наши страны и впредь будут добиваться многих исторических успехов во имя реализации общих целей.

Желаю Вам здоровья, счастья, Азербайджанской Республике – дальнейшего прогресса, выражаю глубочайшее почтение",- говорится в письме.