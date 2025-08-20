Молодые военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 20 августа 2025 12:11 (UTC +04:00)
Рашид Гараев
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полёты на учебных самолётах «Super Mushshak».

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство обороны страны, после проверки состояния здоровья военных пилотов, их ознакомления с правилами безопасности и проведения контрольного осмотра авиационных средств, лётные экипажи приступили к выполнению задач учебно-тренировочных полётов.

В соответствии с планом молодые летчики успешно выполнили задачи по взлёту и посадке, полётам по заданным маршрутам как индивидуально, так и в составе авиационных групп, выполнению пилотажных манёвров на различных высотах, а также другие задачи.

Были выполнены все задачи, поставленные в ходе учебных полётов, цель которых состояла в повышении уровня профессиональной подготовки и отработке практических навыков военных пилотов.

