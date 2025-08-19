Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Франция назначила нового посла в Азербайджане

В мире Материалы 19 августа 2025 23:53 (UTC +04:00)
Франция назначила нового посла в Азербайджане
Фото: Софи Лагут / X

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Франция назначила нового посла в Азербайджане.

Как сообщает Trend, публикацией об этом французское посольство поделилось в социальных сетях.

Согласно информации, послом стала Софи Лагут.

Лагут, в свою очередь, также поделилась публикацией по этому поводу.

"Для меня большая честь - служить Франции, нашим интересам и соотечественникам в качестве посла в Азербайджане. Я буду исполнять эту должность, продолжая путь Анн Буайон.

Совместно с командой посольства Франции в Азербайджане с нетерпением жду возможности ещё больше развить франко-азербайджанские отношения в этом регионе, имеющем стратегическое значение для нашей страны и Европейского союза", - отметила дипломат.

Лента

Лента новостей

Читать все новости