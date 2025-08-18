Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Задержан виновник пожара в Агдамском районе

Происшествия Материалы 18 августа 2025 16:29 (UTC +04:00)
Рашид Гараев
Рашид Гараев
БАКУ /Trend/ - 18 августа сотрудниками полиции был установлен виновник пожара на 6 гектарах скошенной пашни в селе Хындырыстан Агдамского района.

Как сообщили в понедельник Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана, по результатам расследования было установлено, что пожар возник по вине 28-летнего жителя села Санана Амирова.

С.Амиров был задержан, и в отношении него приняты меры в соответствии с законодательством.

