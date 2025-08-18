ЦБА приостановил лицензию ООО Meta-Kapital

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана приостановил действие лицензии на валютные операции ООО Meta-Kapital на один месяц.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, в ходе текущего надзорного процесса в Meta-Kapital выявлено несоблюдение обязательных предписаний и нарушение ряда положений «Правил осуществления валютных операций и контроля за деятельностью лиц, получивших лицензию на валютные операции» (пункты 3.7, 4.10, 5.2, 6.6, 6.7), а также повторное нарушение требований пунктов 3.6, 4.7 и 6.5.

Отмечается, что с целью устранения выявленных нарушений и приведения деятельности компании в соответствие с действующим законодательством, согласно статьям 13-7.1.2 и 13-7.2 Закона Азербайджанской Республики «О валютном регулировании», решением Центрального банка с 18 августа 2025 года приостановлено действие лицензии VMF-05, выданной ООО Meta-Kapital 13 мая 2022 года на осуществление валютных операций, сроком на один месяц.