Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Встреча Трампа с Зеленским завершилась (Обновлено)

США Материалы 18 августа 2025 22:14 (UTC +04:00)
Встреча Трампа с Зеленским завершилась (Обновлено)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Володимиром Зеленским завершилась, сообщает Белый дом, передает Trend.

На встрече также принимали участие вице-президент США Дж. Д. Вэнс, специальный посланник Стив Виткофф и государственный секретарь Марко Рубио.

21:33 (GMT+4) Началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Володимиром Зеленским, сообщает Белый дом, передает Trend.

На встрече также присутствуют вице-президент США Дж. Д. Вэнс, специальный посланник Стив Виткофф и государственный секретарь Марко Рубио.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости