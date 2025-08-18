Встреча Трампа с Зеленским завершилась (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Володимиром Зеленским завершилась, сообщает Белый дом, передает Trend.

На встрече также принимали участие вице-президент США Дж. Д. Вэнс, специальный посланник Стив Виткофф и государственный секретарь Марко Рубио.

21:33 (GMT+4) Началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Володимиром Зеленским, сообщает Белый дом, передает Trend.

