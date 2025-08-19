Восстановление железной дороги Иран-Армения-Грузия усилит региональный транзит - Фарзане Садег

БАКУ /Trend/ - Восстановление железнодорожной линии Иран–Армения–Грузия может сыграть важную роль в упрощении регионального транзита.
Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег на встрече с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Давидом Худатяном в Ереване.
По ее словам, в рамках территориальной целостности стран важно создание новых транспортных путей.
Садег отметила, что транзитные коридоры, такие как Международный транспортный коридор "Север-Юг" и "Персидский залив–Черное море", имеют большое значение и требуют укрепления дорожной и железнодорожной инфраструктуры в Армении.
Иранский министр также обратила внимание на то, что разница между пошлинами двух стран составляет около 330 долларов, и попросила армянскую сторону пересмотреть этот вопрос.
На встрече министры отметили, что между двумя странами организовано двадцать еженедельных рейсов, и достигнута договоренность о подписании соглашения об аренде пассажирского самолета для увеличения количества рейсов и повышения уровня сотрудничества.
