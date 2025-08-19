Восстановление железной дороги Иран-Армения-Грузия усилит региональный транзит - Фарзане Садег

БАКУ /Trend/ - Восстановление железнодорожной линии Иран–Армения–Грузия может сыграть важную роль в упрощении регионального транзита.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег на встрече с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Давидом Худатяном в Ереване.

По ее словам, в рамках территориальной целостности стран важно создание новых транспортных путей.

Садег отметила, что транзитные коридоры, такие как Международный транспортный коридор "Север-Юг" и "Персидский залив–Черное море", имеют большое значение и требуют укрепления дорожной и железнодорожной инфраструктуры в Армении.

Иранский министр также обратила внимание на то, что разница между пошлинами двух стран составляет около 330 долларов, и попросила армянскую сторону пересмотреть этот вопрос.

На встрече министры отметили, что между двумя странами организовано двадцать еженедельных рейсов, и достигнута договоренность о подписании соглашения об аренде пассажирского самолета для увеличения количества рейсов и повышения уровня сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!