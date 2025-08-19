Иран начал сбор попутного газа с ряда нефтяных месторождений

БАКУ /Trend/ - Начат сбор попутного газа (flare gas), добываемого вместе с сырой нефтью с 8 нефтяных месторождений Ирана – Азер, Чешмехош, Далпери, Пайдаре-Шарг, Пайдаре-Гарб, Абан, Дехлоран и Данан.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад 16 августа на мероприятии, посвященном запуску завода NGL-3100.

По его словам, предприятие рассчитано на переработку 240 миллионов кубических футов (около 6,8 миллиона кубометров) попутного газа в сутки.

Пакнежад отметил, что запуск завода позволит предотвратить сжигание попутного газа, сократить выбросы загрязняющих веществ и повысить эффективность использования углеводородных ресурсов страны.

Иранский министр подчеркнул, что в настоящее время на этом заводе можно ежедневно перерабатывать около 80 миллионов кубических футов (около 2,26 миллиона кубометров) попутного газа.

Отметим, что в Иране действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа Арвандан - 5, на территории оффшорной нефтяной компании - 18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.