Самолет, следовавший в Душанбе, совершил вынужденную посадку в Баку

Общество Материалы 20 августа 2025 11:30 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Воздушное судно авиакомпании «NOMAD AVIATION AG», выполнявшее рейс по маршруту Лондон – Душанбе, запросило вынужденную посадку в Международный Аэропорт Гейдар Алиев по технической причине.

Как сообщили Trend в Бакинском аэропорту, самолет успешно приземлился в бакинском аэропорту в 02:21 по местному времени.

Отметим, что Международный Аэропорт Гейдар Алиев, действуя в соответствии с международными стандартами, обеспечивает надtжную поддержку пассажирам и воздушным судам в технических и чрезвычайных ситуациях, демонстрируя высокий уровень оперативности.

