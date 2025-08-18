ОПЕК о добыче нефти в Казахстане в июле 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Согласно последнему отчету ОПЕК, добыча сырой нефти в Казахстане в июле 2025 года составила примерно 1,827 миллиона баррелей в сутки, сообщает Trend.

Это на 36 000 баррелей в сутки меньше, чем в июне (1,863 миллиона баррелей в сутки), но на 46 000 баррелей в сутки больше, чем в мае (1,781 миллиона баррелей в сутки).

Ежеквартальные данные показывают, что в четвертом квартале 2024 года средний объем добычи в Казахстане составлял 1,417 миллиона баррелей в сутки, в первом квартале 2025 года он вырос до 1,758 миллиона баррелей в сутки, а во втором квартале — до 1,824 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, что Казахстан вместе с семью другими членами ОПЕК+ планирует в сентябре 2025 года реализовать коллективное сокращение добычи нефти на 547 000 баррелей в сутки. Это является частью поэтапного снятия добровольных сокращений в объеме 2,2 миллиона баррелей в сутки, начавшегося в апреле 2025 года.

Восемь стран — Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман — отметили, что решение основано на стабильных рыночных условиях и устойчивых перспективах мировой экономики, а низкие запасы нефти свидетельствуют о высоком уровне спроса.