От энергетики до высоких технологий - Туркменистан расширяет сотрудничество с Южной Кореей

БАКУ /Trend/ - В современном мире, где экономические связи играют ключевую роль в процветании государств, Туркменистан и Республика Корея демонстрируют пример успешного и динамичного партнерства. Встреча, состоявшаяся 11 августа 2025 года между заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Туркменистане Джи Кю-Тэком, завершающим свою дипломатическую миссию, стала важным шагом в укреплении двусторонних связей. Обсуждения охватили широкий спектр вопросов, включая политико-дипломатические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные направления.

Туркменистан демонстрирует впечатляющие темпы экономического развития, что делает его все более привлекательным и надежным партнером на мировой арене. В 2024 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны достиг рекордного уровня - 64,24 миллиарда долларов. Стабильно высокий темп роста экономики, зафиксированный в декабре 2024 года на уровне 6,3%, подтверждает устойчивость развития.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Туркменистан также значительно выросли. В 2024 году страна привлекла 1,6 миллиарда долларов, заняв второе место среди стран Центральной Азии по этому показателю. Для сравнения, в 2022 году объем ПИИ составлял 936 миллионов долларов. Такой рост отражает высокий интерес международных инвесторов к туркменской экономике.

Туркменистан является крупным игроком на мировом энергетическом рынке, занимая четвертое место по экспорту природного газа. Кроме того, страна экспортирует нефть, полимеры, хлопок и текстиль, при этом активно диверсифицируя экспорт. В 2024 году продажи полимерной продукции выросли на 38,5%, изделий из пластмассы - на 66,7%. Объем продукции легкой промышленности, включающей хлопчатобумажную пряжу, ткани и готовую текстильную продукцию, составил около 200 миллионов долларов. Также увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции, включая чечевицу, лук, фрукты и виноград. Эти показатели подтверждают успешную стратегию диверсификации экономики, делая Туркменистан более универсальным и привлекательным партнером для высокотехнологичных экономик, таких как Республика Корея, которым необходим широкий спектр товаров.

Республика Корея, в свою очередь, является одной из ведущих экономик мира с высоким уровнем развития и значительной покупательной способностью. Анализ импортных потребностей страны показывает их высокое соответствие экспортному потенциалу Туркменистана. В 2022 году основными категориями импорта Кореи были «нефть сырая и нефтепродукты» (14,4% от общего объема, 105 миллиардов долларов) и «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» (9,47%, 64 миллиарда долларов). Также среди крупных категорий импорта — «пластмассы и изделия из них» (6,02%, 41 миллиард долларов) и «продукты неорганической химии» (2,28%, 15,6 миллиарда долларов).

Совпадение ключевых импортных категорий Кореи с основными экспортными продуктами Туркменистана - природным газом, нефтью, полимерами и химическими веществами - свидетельствует о высокой комплементарности экономических отношений. Корея, будучи высоко индустриализированной страной, испытывает постоянную потребность в энергоресурсах и промышленных сырьевых материалах, которые Туркменистан производит и активно диверсифицирует.

Несмотря на высокий потенциал, объем торговли между Туркменистаном и Кореей пока остается невысоким. В 2024 году импорт Южной Кореи из Туркменистана составил 37,7 тысячи долларов, включая неорганические химикаты, эфирные масла, ковры и одежду. Для сравнения, общий объем импорта Кореи в октябре 2024 года достиг 54,4 миллиарда долларов. Это различие отражает значительный неиспользованный потенциал для расширения поставок туркменских товаров.

Сотрудничество стран выходит за рамки торговли, охватывая стратегические инвестиции и инновационные проекты. Примером служит «Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения Галкыныш» между Государственным концерном Туркменгаз и корейской компанией Hyundai Engineering Co., Ltd. Соглашение предусматривает проектирование, строительство и подготовку объектов товарного газа мощностью 10 миллиардов кубометров в год, а также его последующую поставку. Галкыныш - одно из крупнейших газовых месторождений мира, участие Hyundai Engineering в его четвертой фазе подчеркивает стратегическую значимость партнерства.

Таким образом, Туркменистан и Республика Корея демонстрируют пример стратегически выверенного и взаимовыгодного партнерства, где экономическая, торговая и технологическая компоненты интегрируются в единое сотрудничество. Туркменистан, обладая высоким темпом экономического роста, значительным экспортным потенциалом и успешной стратегией диверсификации, становится все более привлекательным для иностранных инвесторов. Республика Корея, как высокоиндустриализированная экономика с постоянной потребностью в энергоресурсах и промышленных материалах, видит в Туркменистане надежного поставщика и стратегического партнера.

Несмотря на то, что текущий объем двусторонней торговли остается относительно небольшим, потенциал для роста огромен. Совпадение экспортного потенциала Туркменистана с импортными потребностями Кореи создает уникальные возможности для расширения поставок, инвестиций и совместных инновационных проектов.

Сближение национальных приоритетов двух стран по вопросам экономического роста, диверсификации и обеспечения устойчивых поставок ресурсов формирует синергетический эффект, открывающий путь к расширению торговли, укреплению стратегического партнерства и совместному развитию новых направлений экономической и технологической интеграции. В перспективе это сотрудничество способно не только повысить взаимную экономическую выгоду, но и укрепить позиции Туркменистана и Южной Кореи на глобальной арене, создав модель успешного и динамичного международного партнерства для стран с дополняющимися экономическими интересами.