Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 августа

Экономика Материалы 20 августа 2025 09:19 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 августа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9780 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0416 маната, 100 российских рублей - 2.1091 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9780
AUD 1,0955
BYN 0,5686
BGN 1,0132
AED 0,4628
KRW 0,1215
CZK 0,0809
CNY 0,2366
DKK 0,265
GEL 0,6316
HKD 0,2178
INR 0,0195
GBP 2,2908
IRR 0,0299
SEK 0,1769
CHF 2,1028
ILS 0,5011
CAD 1,2256
KWD 5,5625
KZT 0,3156
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5022
MDL 0,1021
NOK 0,1651
UZS 0,0136
PKR 0,6005
PLN 0,4654
RON 0,3911
RUB 2,1091
RSD 0,0169
SGD 1,3221
SAR 0,453
xdr 2,3265
TRY 0,0416
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,152
NZD 0,9907
