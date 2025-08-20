Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 августа.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9780 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0416 маната, 100 российских рублей - 2.1091 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9780
|AUD
|1,0955
|BYN
|0,5686
|BGN
|1,0132
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1215
|CZK
|0,0809
|CNY
|0,2366
|DKK
|0,265
|GEL
|0,6316
|HKD
|0,2178
|INR
|0,0195
|GBP
|2,2908
|IRR
|0,0299
|SEK
|0,1769
|CHF
|2,1028
|ILS
|0,5011
|CAD
|1,2256
|KWD
|5,5625
|KZT
|0,3156
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5022
|MDL
|0,1021
|NOK
|0,1651
|UZS
|0,0136
|PKR
|0,6005
|PLN
|0,4654
|RON
|0,3911
|RUB
|2,1091
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3221
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3265
|TRY
|0,0416
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,152
|NZD
|0,9907