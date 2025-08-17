Добыча нефти в Иране снизилась в июле 2025 г. - данные ОПЕК

БАКУ /Trend/ - Согласно последним данным ОПЕК, в июле 2025 года Иран добывал в среднем 3,245 млн баррелей сырой нефти в сутки, сообщает Trend.

Это на 12 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с июньским показателем в 3,257 млн баррелей и на 79 тыс. баррелей меньше по сравнению с 3,324 млн баррелей в мае.

Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года среднесуточная добыча нефти в Иране составляла 3,290 млн баррелей, в первом квартале 2025 года выросла до 3,307 млн, а во втором квартале немного снизилась — до 3,306 млн баррелей в сутки.

В то же время, суммарная добыча стран — участниц Декларации о сотрудничестве (DoC) в июле 2025 года составила в среднем 41,94 млн баррелей в сутки, что на 335 тыс. баррелей больше, чем месяцем ранее.