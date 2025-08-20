Президент Казахстана посетит Кыргызстан с официальным визитом

АСТАНА /Trend/ - 22 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику.



Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Казахстана.

“В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества”, - говорится в сообщении.

Президенты также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.