Президент Казахстана посетит Кыргызстан с официальным визитом

Экономика Материалы 20 августа 2025 09:24 (UTC +04:00)
АСТАНА /Trend/ - 22 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Казахстана.

“В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества”, - говорится в сообщении.

Президенты также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

