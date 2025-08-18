Иран и МАГАТЭ готовятся к новому раунду переговоров

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни состоится новый раунд переговоров между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, переговоры между Ираном и МАГАТЭ начались на прошлой неделе.

Багаи отметил, что после авиаударов Израиля и США по мирным ядерным объектам Ирана необходимо определить формат сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ, поскольку опыта проведения инспекций на таких объектах после нападения на страну нет.

Напомним, что 12 июня на заседании Совета директоров МАГАТЭ была вынесена на голосование резолюция против Ирана, представленная США, Великобританией, Францией и Германией. Резолюция была принята: 19 стран проголосовали «за», 11 воздержались, 3 страны (Россия, Китай и Буркина-Фасо) — «против». В документе отмечается, что с 2019 года Иран неоднократно не выполнял обязательства по полному и своевременному сотрудничеству с агентством в отношении незаявленного ядерного материала и деятельности на многих незаявленных объектах.

По данным последнего доклада МАГАТЭ, по состоянию на 17 мая 2024 года запасы урана Ирана с обогащением до 60% составляли 408,6 кг, что на 133,8 кг больше по сравнению с февральским докладом. Агентство отметило, что обогащение до этого уровня является коротким техническим шагом к 90%-ному уровню обогащения, который считается оружейным. МАГАТЭ призвало Иран к всестороннему и эффективному сотрудничеству.

Рано утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану. В результате ударов погибли многочисленные высокопоставленные военные, генералы, ядерные специалисты и другие высокопоставленные чиновники.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное обещание III»: сотни баллистических ракет и беспилотников были запущены по нескольким объектам, включая Тель-Авив, что привело к жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

Кроме того, 22 июня США нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам, в результате которых объекты были уничтожены.

Вечером 23 июня Иран совершил авиаудары по американской военной базе в Катаре.

24 июня канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что правительство Израиля при посредничестве президента США Дональда Трампа согласилось на прекращение огня с Ираном.

Высший совет национальной безопасности Ирана также опубликовал заявление, подтверждающее прекращение атак.