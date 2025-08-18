Узбекистан представил детали инвестпроекта при участии китайской компании (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – В Самарканде началось строительство завода по переработке бытовых отходов в электроэнергию при участии китайской компании Shanghai SUS Environment с объёмом инвестиций 150 млн долларов США.

Об этом Trend сообщил источник в Агентстве по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Республики Узбекистан.

Мощность предприятия составит 1 500 тонн отходов в сутки, при годовой выработке около 240 млн кВт•ч электроэнергии.

"Проект является частью масштабной программы, охватывающей 13 регионов, включая Самарканд, Кашкадарью, Сурхандарью, Андижан, Ташкент, Наманган, Фергану, Джизак, Бухару, Навои, Республику Каракалпакстан, Сырдарьинскую область и город Ташкент. Shanghai SUS Environment участвует сразу в двух проектах — в Самаркандской и Кашкадарьинской областях", — подчеркнул источник.

По словам представителя агентства, среди целей проекта - сокращение объёмов полигонов на 50%, минимизация захоронения отходов, увеличение доли переработки, реформирование системы сортировки, а также выработка 240 млн кВт•ч электроэнергии в год за счёт переработки 1 500 тонн отходов ежедневно.

"С экономической точки зрения проект предусматривает привлечение около 150 млн долларов инвестиций в сектор WtE до 2027 года, создание примерно 150 рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации заводов, а также развитие экопромышленных зон, где будут выпускаться удобрения, вторичное сырьё и материалы", - добавил он.