Иран и Армения подписали ряд документов о сотрудничестве

Иран Материалы 19 августа 2025 14:09 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Между Ираном и Арменией подписаны совместное заявление и десять документов о сотрудничестве в различных сферах.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

Согласно информации, сегодня на мероприятии с участием Президента Ирана Масуда Пезешкиана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были подписаны документы о сотрудничестве в политической, социальной, культурной, туристической, промышленной, образовательной, транспортной, градостроительной, художественной и медицинской сферах.

Напомним, что 18 августа Президент Ирана Масуд Пезешкиан в сопровождении высокопоставленной делегации совершил визит в Армению.

