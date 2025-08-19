Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
SOCAR обсудила с Arthur D. Little стратегические проекты и инновации в энергетике

Экономика Материалы 19 августа 2025 17:43 (UTC +04:00)
Фото: SOCAR

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с глобальным руководителем по энергетике, коммунальным услугам и ресурсам компании Arthur D. Little Микаэлем Крузе.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR.

На встрече была представлена информация о многосторонних направлениях деятельности SOCAR в энергетическом секторе, а также о реализуемых стратегических проектах в Азербайджане и за рубежом. Были рассмотрены различные практики в области инновационных моделей управления в энергетике, оптимизации операций и повышения конкурентоспособности.

«В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам энергетического перехода, цифровизации, применения технологий искусственного интеллекта в отрасли, развития возобновляемых источников энергии и другим темам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.

