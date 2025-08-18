Франция передала Германии задержанных ранее азербайджанских детей

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана во Франции распространило информацию о ситуации, с которой столкнулись граждане страны Мухаммед Гулиев и Гюльтадж Абдуллаева.

Как сообщает в понедельник Trend, в информации посольства говорится, что в соответствии с решением суда Германии об изъятии у родителей опеки над двумя детьми граждан Азербайджанской Республики Мухаммеда Гулиева и Гюльтадж Абдуллаевой, французская сторона дала согласие на возвращение временно удерживаемых ими несовершеннолетних детей Абдуллаева Дениза Мухаммед оглу и Абдуллаева Араза Мухаммед оглу немецкой стороне.

"Дети были возвращены в Германию 18 августа в сопровождении представителей из этой страны.

Для возвращения родителям родившихся в Германии двух несовершеннолетних на следующем этапе будут приняты соответствующие меры в плоскости прав этой страны.

В настоящее время гражданам будет оказана правовая поддержка как через соответствующее дипломатическое представительство Азербайджана, так и через Государственный комитет по работе с диаспорой.

В связи со сложившейся ситуацией, обращаясь еще раз к гражданам Азербайджана, при возникновении подобных ситуаций в зарубежных странах, просим немедленно сообщить об этом в посольство Азербайджана в этой стране. Предварительная осведомленность посольства о проблеме позволяет своевременно принимать меры и предотвращать развитие событий в нежелательном направлении",- отмечается в информации посольства.

