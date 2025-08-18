Морские грузоперевозки в Азербайджане увеличились в январе-июле

БАКУ /Trend/ - Объем перевезенных морским транспортом грузов в Азербайджане за январь-июль 2025 года составил 5,4 млн тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля нефтеналивных грузов составила 48,2% от общего объема перевезенных грузов.

Морские порты произвели погрузочно-разгрузочные работы в объеме 7,9 млн тонн, транзитные грузы составили 6,4 млн тонн или 80,9% грузов.

На 1 августа 2025 года объем грузов, находящихся в портах, составлял 338,6 тысячи тонн.

Количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта за указанный период, снизилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 14,8 тыс. человек.

