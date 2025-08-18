Иран отверг претензии о военной направленности своей ядерной программы

БАКУ /Trend/ - Ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, и в этом нет никаких сомнений.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, утверждения о возможной опасности иранской ядерной программы абсолютно необоснованны, как исходя из докладов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), так и на основе реальных фактов.

Багаи также отметил, что некоторые западные страны распространяют ложные заявления о том, что ядерная программа Ирана якобы представляет угрозу.

Напомним, что 12 июня на заседании Совета директоров МАГАТЭ была вынесена на голосование резолюция против Ирана, представленная США, Великобританией, Францией и Германией. Резолюция была принята: 19 стран проголосовали «за», 11 воздержались, а 3 страны (Россия, Китай и Буркина-Фасо) — «против». В документе указывается, что Иран с 2019 года неоднократно не выполнял свои обязательства по полному и своевременному сотрудничеству с агентством в отношении незаявленных ядерных материалов и деятельности на ряде незаявленных объектов.

В последнем докладе МАГАТЭ отмечается, что по состоянию на 17 мая 2024 года запасы урана, обогащенного до 60%, в Иране составили 408,6 кг. По сравнению с февральским отчетом, объем 60%-ного урана увеличился на 133,8 кг. В докладе подчеркивается, что обогащение до этого уровня является коротким техническим шагом к 90%-ному обогащению, которое считается оружейным. Агентство вновь призвало Иран к полному и эффективному сотрудничеству.

22 июня Соединенные Штаты нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам. Сообщается, что удары привели к уничтожению этих объектов.