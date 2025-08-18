Минфин Азербайджана представил итоги исполнения бюджетных планов за 2024 год

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджанской Республики опубликовало результаты исполнения бюджетных планов за 2024 год в секторах, вовлеченных в реформы по внедрению среднесрочной рамки расходов, а также программного и результативного бюджетирования.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минфин, мониторинг охватил сферы образования, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. В документе отражены выполнение стратегических целей и целевых показателей, использование выделенных средств, анализ их соответствия поставленным задачам, а также методологические рекомендации и другие аспекты.

Отчет подготовлен и опубликован на основании «Правил подготовки среднесрочной рамки расходов», утверждённых Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2018 года №235, и Постановления Кабинета Министров от 28 января 2025 года №49 «О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год».

