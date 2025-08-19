Аграрный сектор в Азербайджане вырос в январе-июле

БАКУ /Trend/ - Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах в Азербайджане за январь-июль текущего года составила 8,2 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, 4,1 млрд манатов из этой суммы приходится на продукцию животноводства, а 4,1 млрд манатов – на продукцию растениеводства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года валовой объем продукции сельского хозяйства увеличился на 0,3%, в том числе в животноводстве – на 1,1%, а в растениеводстве – снизился на 0,4%.

