Названо количество выданных в Азербайджане рекламных разрешений в I полугодии

БАКУ /Trend/ - За первое полугодие текущего года в Азербайджане было выдано 164 тысячи 429 тысяч разрешений на размещение рекламы.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном рекламном агентстве Азербайджана (ADRA).

Отмечается, что 67 тысяч 759 разрешений выдано Управлением по рекламе города Баку, а 96 тысяч 670 - региональными управлениями.

"В течение первых шести месяцев текущего года количество рекламных носителей, трансляция которых была прекращена (демонтированных), составило 20 862 единицы, из которых 12 673 — в Баку, а 8 189 — в регионах.

Напомним, что в 1 квартале прошлого года территориальными отделами рекламы ADRA было выдано 67 545 разрешений на размещение рекламы, а во втором квартале - 68 442.