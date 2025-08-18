Регулярное донорство снижает риск инфарктов и инсультов - Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Регулярные доноры на 30–40 процентов реже сталкиваются с инфарктами и инсультами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила заместитель исполнительного директора Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Азербайджана Афет Зейналова.

По ее словам, донорство крови - это не только медицинская процедура, но и важный социальный акт, способствующий здоровью общества.

"Безопасность процесса строго регламентируется международными стандартами.

Постоянное отстранение от донорства необходимо для защиты здоровья как донора, так и реципиента. К причинам относятся инфекционные заболевания (ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C), злокачественные опухоли, инсулинозависимый диабет, серьезные сердечно-сосудистые патологии, талассемия, гемофилия, хроническая почечная или печеночная недостаточность, аутоиммунные заболевания и эпилепсия. Эти состояния делают сдачу крови недопустимой",- сказала она.

Она отметила, что временное отстранение связано с краткосрочными нарушениями здоровья или медицинскими процедурами.

"Например, после ОРВИ, гриппа или ангины донорство откладывается на 2–4 недели. После вакцинации «живыми» вакцинами — от 48 часов до 4 недель. Хирургические операции или инвазивные процедуры требуют годичного перерыва. Женщинам после родов сдавать кровь можно через 12 месяцев.

Посещение регионов мира, наиболее подверженных риску заболевания малярией, откладывает донорство на 1–3 года. Если донор сам получал переливание крови, ему также запрещено сдавать кровь в течение года. Главная цель — полное восстановление здоровья донора",- подчеркнула замдиректора.

Она также отметила, что при сдаче крови человек теряет около 8–10% ее объема, что безопасно и стимулирует обновление организма.

"Активизируется костный мозг, вырабатывая новые клетки крови, что улучшает регенерацию и снабжение тканей кислородом. Обновление плазмы способствует выведению токсинов, нормализации обмена железа и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Донорство также стабилизирует давление и улучшает обмен веществ, действуя как биологическая «перезагрузка».

Донорство крови — безопасный процесс под медицинским контролем. В редких случаях возможны легкие симптомы: головокружение, слабость, тошнота. Они проходят быстро после отдыха. Для их предотвращения донору нужно хорошо питаться и пить достаточно жидкости перед процедурой, а после — отдохнуть 10–15 минут и избегать физических нагрузок. В Республиканском банке крови Министерства здравоохранения доноры находятся под наблюдением квалифицированного персонала.

Донорство снижает вязкость крови, облегчая ее циркуляцию и уменьшая нагрузку на сосуды, что снижает риск гипертонии и закупорки сосудов. Исследования показывают, что регулярные доноры на 30–40% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами. Контроль уровня железа предотвращает оксидативный стресс, защищая сердце и сосуды. Нормализация обмена веществ снижает риск ожирения и диабета 2-го типа",- говорит она.

Она также подчеркнула, что донорство - глубокий акт гуманизма.

"Осознание того, что ты спасаешь жизни, снижает стресс, повышает самооценку и укрепляет чувство сопричастности обществу. Регулярная донация — залог стабильности системы здравоохранения, особенно при экстренных операциях, родовспоможении, лечении пострадавших в ДТП, онкологических и наследственных заболеваний крови.

Стабильное донорское движение открывает более широкие возможности для Министерства здравоохранения оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях, сохраняя самое ценное — жизнь людей",- добавила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!