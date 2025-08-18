Парафирование мирного договора с Азербайджаном стало поворотным моментом - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Встреча в Вашингтоне и парафирование мирного договора с Азербайджаном стали поворотным моментом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу.

Он заявил, что после соглашений в Вашингтоне — впервые за 30 лет — все коммуникации Армении открылись.

"После этого необходимо научиться жить в мире в регионе.

После 8 августа мы живём в совершенно другом Южном Кавказе, в другой Республике Армения. Этот факт нужно осознать — это нелегко, ведь это для нас новая и непривычная реальность", - добавил Н.Пашинян.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).