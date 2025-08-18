Россия сознательно атаковала нефтебазу SOCAR в Одессе - Зеленский

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский прокомментировал удар России по нефтебазе SOCAR в Одессе.

"Это был сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, принадлежащему азербайджанской компании. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости", - написал В.Зеленский в своем Telegram-канале.

Отметим, что в ночь на 18 августа 2025 года нефтебаза SOCAR в Одесской области подверглась массированному удару российских беспилотников типа "Шахед".

Как стало известно Trend, атака привела к серии прямых попаданий и возникновению пожара. Повреждены резервуары, здание насосной станции, операторские и технические помещения, а также ограждение базы. Общий объем хранилищ нефтебазы превышает 16 тысяч кубометров. В настоящее время проводится экспертиза для установления размера ущерба, а также срочные восстановительные работы.

Это уже вторая масштабная атака на объект. Ранее, 8 августа, по этой же нефтебазе было запущено около десяти беспилотников, что вызвало частичные разрушения. По факту инцидентов возбуждено уголовное дело.