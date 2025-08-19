Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на условиях CIF снизилась на 0,46 доллара США или 0,67% по сравнению с предыдущим показателем и составила 68,13 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена нефти марки Azeri Light на условиях FOB упала на 0,47 доллара или 0,70%, составив 66,61 доллара за баррель.
Стоимость нефти марки Urals снизилась на 0,68 доллара или 1,22% по сравнению с предыдущим показателем и составила 55,15 доллара за баррель.
Цена добываемой в Северном море нефти марки Brent Dated уменьшилась на 0,56 доллара или 0,82% и составила 67,35 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов за баррель.