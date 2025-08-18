Лица, ставшие вынужденными переселенцами, получившие ранения или лишившиеся родственников в результате атак вооруженных сил Армении на Ханкенди, Лачин, Кяльбаджар, Агдере, Джебраил и Физули, дали показания в суде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Адвокат обвиняемого Бакo Саакяна просил суд о конфиденциальной встречи со своим подзащитным, а адвокат обвиняемого Араика Арутюняна – о телефонном разговоре со своим подзащитным прямо в зале суда.

Председательствующий судья удовлетворил оба ходатайства, объявив перерыв для проведения телефонного разговора и конфиденциальной встречи.

После перерыва были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правопреемник потерпевшего Эльдара Гасанова — его сын Намик Гасанов в своих показаниях отметил, что отец погиб 26 февраля 1992 года в Ходжалы в результате атаки вооруженных сил Армении. «Отец тогда отправился из Агдама в Ходжалы на помощь. Мы же с моими родными стали вынужденными переселенцами из Агдамского района», — добавил он.

Правопреемник потерпевшего Панаха Мамедова — Мазахир Мамедов в своих показаниях сообщил, что является жителем села Огулдере Лачинского района. В 1992 году в результате атак со стороны вооруженных сил Армении он был вынужден покинуть родные места. Его брат – Панах Мамедов в 1993 году пропал без вести в ходе боев в Агдаме.

Показания дал и правопреемник потерпевших Чингиз Алмамедов. Он рассказал, что был вынужден покинуть Лачинский район. Потерпевший также сообщил, что участвовал в обороне Лачина в качестве сотрудника полиции. В своих показаниях он отметил, что во время оккупации Лачина в результате артиллерийских обстрелов, произведенных со стороны Горусского района Армении, погибли его отец Идрис Алмамедов, брат Эхтирам Алмамедов, супруга брата Маира Алмамедова и их маленький ребенок.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, Ч.Алмамедов отметил, что его погибшие родственники были похоронены в Агджабединском районе.

В своих показаниях потерпевший Нуран Гасымов сообщил, что во время 44-дневной Отечественной войны и в 2021 году в Лачине, недалеко от условной границы, был ранен в результате провокаций вооруженных сил Армении. Его брат Теймур Гасымов стал шехидом 2 апреля 2016 года во время Апрельских боев в результате провокаций вооруженных сил Армении.

Хидаят Джахангиров в своих показаниях сообщил, что был ранен во время Отечественной войны 12 октября 2020 года. В ответ на вопрос обвиняемого Давида Манукяна он отметил, что в связи с полученным ранением проходил лечение до мая 2021 года.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Сарвин Джавадзаде сообщил, что во время Отечественной войны 15 октября 2020 года был ранен в джебраильском направлении.

В своих показаниях Вугар Фараджев сказал, что его дом в Ханкенди был разграблен армянами в 1988 году, в результате чего он вместе с родными стал вынужденным переселенцем. До вынужденного переселения он учился в школе номер 4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший отметил, что в Ханкенди на азербайджанцев оказывалось давление, дома разграблялись и поджигались. Вынужденно покинув родные края, В.Фараджев вместе с членами семьи обосновался в Губадлинском районе. В 1993 году они стали вынужденными переселенцами из-за атак вооруженных сил Армении на Губадлинский район.

Шакир Оруджев в своих показаниях сообщил, что в мае 1992 года в связи с атаками вооруженных сил Армении был вынужден покинуть село Горчу Лачинского района, в котором проживал. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший отметил, что их дом был разграблен и сожжен. Его племянник погиб в Барде в результате атаки вооруженных сил Армении.

Правопреемник потерпевшего Фазиль Самедов заявил, что в марте 1993 года в ходе боев с вооруженными силами Армении пропал без вести его брат.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Рамин Халилов сказал, что в 2005 и 2007 годах в период прохождения военной службы в Ходжавендском районе получил ранение в результате обстрелов вооруженных сил Армении.

Бахруз Гурбанов отметил в своих показаниях, что 3 апреля 2016 года (во время Апрельских боев – ред.) в результате взрывов снарядов, выпущенных вооруженными силами Армении, в Тертере были повреждены жилой дом, где он проживал, и предпринимательское хозяйство, а сам он получил ранение.

В своих показаниях Фехруз Байрамов сказал, что 23 августа 1993 года в результате атак, совершенных вооруженными силами Армении, они стали вынужденными переселенцами из Джебраильского района.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Талех Алиев сообщил, что в 1993 году в результате атак вооруженных сил Армении он стал вынужденным переселенцем из села Зяргяр Физулинского района. Двое сыновей его дяди с отцовской стороны были убиты.

Али Джафаров рассказал, что родился в Ханкенди, в 1991 году стал вынужденным переселенцем, а 25 сентября того же года его отец Шариф Джафаров получил ранение в результате вражеской атаки в Керкиджахане.

В своих показаниях Маил Ширинов отметил, что во время атаки вооруженных сил Армении 24 октября 1993 года в Джебраильском районе пропали без вести его отец, два брата и дядя по материнской линии. Останки его братьев и дяди были обнаружены в прошлом году, а останки отца до сих пор не найдены.

В показаниях Бести Гаджиевой говорится, что 23 августа 1993 года в результате атаки вооруженных сил Армении она стала вынужденной переселенкой из села Даг Тумас Джебраильского района, а Суджахат Хазиева в тот же день вынужденно покинула село Халафли того же района. Рухсара Пириева и Вугар Гаджиев также сообщили, что в 1993 году вынужденно покинули Джебраил.

Сурайя Нифталиева рассказала, что в 1993 году в результате атак вооруженных сил Армении она вместе с членами семьи, в том числе с двумя малолетними детьми стала вынужденной переселенкой из Зангиланского района.

Хураман Мурадова сказала, что в 1992 году в результате атаки вооруженных сил Армении на Лачинский район она стала вынужденной переселенкой. Дом, в котором она жила, был сожжен. После этого она поселилась на территории села Баллыгая Геранбойского района. По ее словам, вооруженные силы Армении 28 августа 1992 года атаковали село и устроили резню. Тогда были убиты 24 азербайджанца, в том числе 6-месячный ребенок и некто в возрасте более 100 лет.

В своих показаниях Кифаят Гулиева рассказала о притеснениях азербайджанцев армянами в селе Венгли Агдеринского района, где она проживала в 1990-е годы. «Целью было выселение и изгнание азербайджанцев из своих домов», - сказала потерпевшая, добавив, что в результате она, ее родные и другие азербайджанцы оказались в положении вынужденных переселенцев со своих родных земель.

Наиля Гусейнова сообщила, что 20 мая 1991 года ее супруг был убит, а она стала вынужденной переселенкой из села Чуллу Джебраильского района.

Октай Амиров, Дилафат Расулов, Гошгар Расулов, Салим Мехтиев, Парвиз Пашаев в 1992 году в результате атак вооруженных сил Армении стали вынужденными переселенцами из Лачинского района, в том же году Мухаммед Агамалыев был вынужден покинуть Кяльбаджарский район, а Ниязи Мамедов и Махир Асланов – Агдеринский район, в 1993 году Тарана Юсифова стала вынужденной переселенкой из Агдамского района.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, в том числе Левона Мнацаканяна, Давида Бабаяна, защитников обвиняемых и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 21 августа.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.