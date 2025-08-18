Новое транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном стоит на повестке дня - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Новое транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном стоит на повестке дня.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу.

Он отметил, что особое внимание было уделено обеспечению беспрепятственного транспортного сообщения между Азербайджанской Республикой и Нахчываном, проходящего по территории Армении.

"Это означает новые перспективы для Армении, а также международно признанные коммуникационные гарантии и сотрудничество", - отметил он.

Н.Пашинян подчеркнул, что Республика Армения готова работать во имя мира и процветания в рамках совместной с США и согласованными третьими сторонами международной транспортной программы.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

