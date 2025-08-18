Решение Карабахского вопроса сделало возможным мир с Азербайджаном - премьер-министр Армении

БАКУ /Trend/ - Только решение Карабахского вопроса сделало возможным мир с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу.

Он отметил, что некоторые силы просто использовали Карабахский вопрос как инструмент для решения своих проблем в Армении.

"Я сказал, что буду руководить Арменией с логикой не продолжать Карабахский конфликт. Если народ с этой логикой не согласен, пусть устроит революцию. Но вы не устроили ее, потому что, как и я, поняли, что без решения Карабахского вопроса не будет мира", - добавил Н.Пашинян.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

