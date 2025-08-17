В Иране увеличились налоговые поступления

БАКУ /Trend/ - За первые 4 месяца текущего иранского года (21 марта - 22 июля 2025 года) налоговые поступления в Иране увеличились на 24,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 21 июля 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Налоговую организацию Ирана.

Согласно информации, налоговые поступления в стране за 4 месяца составили 3,96 квадриллиона риалов (около 6,9 миллиарда долларов).

За четыре месяца налоговые поступления от негосударственных юридических лиц (частных предприятий) составили 1,43 квадриллиона риалов (примерно 2,48 миллиарда долларов).

Налог на добавленную стоимость за указанный период составил 736 триллионов риалов (около 1,28 миллиарда долларов).

Налоговые поступления от работников государственного и частного секторов составили 467 триллионов риалов (примерно 811 миллионов долларов), а от государственных компаний — 163 триллиона риалов (примерно 283 миллиона долларов).

Отметим, что в текущем иранском году (21 марта 2025 г.-20 марта 2026 г.) налоговые поступления в государственный бюджет составляют 18,2 квадриллиона риалов (около 31,6 миллиарда долларов).