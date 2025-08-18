Арестованы иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

БАКУ /Trend/ - Рассмотрено ходатайство следственных органов о применении меры пресечения в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, на процессе в Сабаильском районном суде было обеспечено представление следственного органа.

Согласно решению, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Установлено, что указанные лица прибыли в Баку 13 августа в качестве туристов на пять дней и разместили снятое видео в социальных сетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (оскорбительные действия над могилой). В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий все трое были задержаны и привлечены к следствию.

