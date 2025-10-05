Хроника Победы (05.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу «TRT Haber» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

5 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу "TRT Haber".

Trend предлагает вниманию данное интервью.

-Господин Президент и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, добро пожаловать на TRT Haber. Благодарю за то, что уделили время. Сколько оккупированных земель на сегодняшний день возвращено? На каком этапе в настоящее время находятся действия и идут ли они по плану?

-Да, все идет по плану. Все поставленные на сегодняшний день задачи выполнены. Азербайджанская армия успешно продвигается. От оккупации освобождены многие населенные пункты, один город, несколько сел. В настоящее время на различных направлениях идут ожесточенные бои.

Как вам известно, вчера от оккупации были освобождены город Джебраил и несколько сел Джебраильского района. Надеюсь, что Азербайджанская армия и дальше будет успешно исполнять свою миссию и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Наша основная цель заключается в этом. Она обеспечит историческую справедливость. В то же время это должно восприниматься как знак уважения к международным законам, так как Нагорный Карабах и другие оккупированные земли - это исторические азербайджанские земли. Они принадлежат Азербайджанскому государству и с точки зрения международного права.

- Касаясь призывов о прекращении огня, Вы сказали, что не звонили ни одному из лидеров стран, а желавшим поговорить просто отвечали, что оцениваете ситуацию. Вы подчеркнули, что премьер-министр Пашинян по обыкновению умоляет, звонит многим главам государств. Опираясь на предыдущий опыт, как по-Вашему, будут ли результативными призывы других стран о прекращении огня?

-Прекращение огня должно быть обеспечено на определенных условиях, так как адресованные нам до сих пор призывы просто заключались в том, что, мол, обеспечьте прекращение огня, остановите войну, чтобы после этого продолжились переговоры. Какие переговоры будут продолжаться, на основе чего они будут продолжаться, нам не говорят. Мы уже около 30 лет участвуем в этих переговорах, и мы участвовали с надеждами. Если бы не было надежд, то мы, естественно, не участвовали в этих переговорах. Переговоры всегда проходили на основе существующих принципов. Среди этих принципов есть вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана. Темой переговоров был вопрос поэтапного освобождения оккупированных регионов, возвращения их нам и последующего обеспечения мира. Однако сегодняшняя Армения, нарушив все изначально достигнутые принципы, организовала новое нападение на нас. Естественно, мы перешли в контрнаступление и освобождаем свои земли силами азербайджанских солдат. Поэтому вопрос только восстановления прекращения огня не может быть темой переговоров. У нас есть требования. Я уже официально заявил об этом. Нам должны быть предоставлены очень серьезные гарантии. Международные посредники должны подтвердить эти гарантии. В то же время нам должны предоставить график выхода Армении с оккупированных территорий - в какой день из какого региона она выйдет. Естественно, тогда война прекратится, потому что мы хотим, чтобы вопрос был решен мирным путем, но был решен. Некоторые посредники хотят, чтобы просто было прекращение огня. Прекращение огня в силе с 1994 года. Почему за эти годы этот вопрос не был решен? Почему не были выполнены решения Организации Объединенных Наций? Почему не были применены санкции против государства-агрессора? Все эти вопросы повисают в воздухе. Ответа на них нет. Сегодня, когда доблестная Азербайджанская армия проводит успешные операции, освобождает земли наших предков, поступают призывы - остановитесь, ни в коем случае не продвигайтесь вперед. У войны свои правила, свои законы. Каждый день имеет свое значение. Если мы остановимся, то противоположная сторона соберется, накопит дополнительную силу. И без того в их выступлениях указывается, что они вовлекают в эту войну также армян, проживающих за рубежом. Таким образом, они пытаются вывести эту войну из региональной плоскости и превратить в глобальную войну. Поэтому мы сказали свое слово относительно прекращения огня. Мы готовы к этому. Но есть определенные условия, и я о них уже сказал.

-Сказали. Вы сказали, если будут предоставлены гарантии. Какие гарантии Вы имеете в виду?

-Первая гарантия. Год назад премьер-министр Армении на наших землях сказал, что "Карабах – это Армения", он должен извиниться перед азербайджанским народом. Во-вторых, он должен сказать, что Карабах – это не Армения. В-третьих, должен уважать территориальную целостность Азербайджана. В-четвертых, должен заявить, в какой день из какого региона выводятся вооруженные силы Армении. Эти условия должны быть утверждены сопредседателями Минской группы. Тогда, естественно, прекращение огня будет восстановлено, и, таким образом, вопрос будет решен путем переговоров, азербайджанский народ вернется на свои родные земли. Но мы должны знать, когда это произойдет, потому что мы ждем уже 30 лет, обещания, которые нам дают на протяжении этих 30 лет, не реализуются, не выполняются. Азербайджанский народ, Азербайджанское государство уже не могут терпеть. Нам должна быть названа конкретная, реальная дата, когда и из какого региона они выйдут.

-За упомянутые Вами 30 лет было дано много обещаний. Как Вы сможете доверять обещаниям, которые будут даны после этого?

-Именно поэтому я говорю, что, кроме слов, нам должна быть названа конкретная дата. Если в этот день – не знаю, будет ли он назван, - Вооруженные силы Армении не покинут известные регионы, то и мы не будем соблюдать прекращение огня.

-Могут ли столкновения открыть путь более крупной войне, большому региональному кризису? Есть ли у Вас обеспокоенность в связи с этим?

-Армения и так хочет этого. Их грязные деяния рассчитаны на это. Мы считаем, что этого нельзя допустить. Это война между Азербайджаном и Арменией. Эту войну начали не мы. Не мы являемся виновными в ней. Мы просто защищаем себя и хотим получить обратно свои земли. Мы не претендуем на земли Армении. В результате столкновений, начатых армянами в июле на армяно-азербайджанской границе, Азербайджанская армия не перешла на землю Армении, хотя мы могли сделать это. Мы нанесли им сокрушительные удары, и они отступили. Перед нами не было никаких препятствий, никаких помех. Мы не сделали этого, потому что, как я уже сказал, у нас нет никаких военных целей на землях Республики Армения. Армения же сегодня нападает на Азербайджан с территории Армении. Вчерашние удары по Гяндже были нанесены с территории Армении. Были нанесены удары по Мингячевиру, у нас там большая станция. Один из снарядов упал рядом со станцией. Правда, у них такие снаряды, что некоторые из них не разорвались. А другие были ликвидированы в воздухе нашими установками противовоздушной обороны. Они втягивают нас в эту провокацию, чтобы и мы напали на Армению, нанесли по ней удары. Чтобы потом заявить на весь мир: Азербайджан напал на нас, спасите Армению, то есть, Армения спасается.

-Если эти атаки продолжатся в очерченных международным правом границах Армении, Вы по прошествии времени будете отстаивать Вашу нынешнюю позицию, или… ?

-Пока рано говорить об этом, мы посмотрим на ход противостояния. Во всяком случае, источник каждого нанесенного по нам удара является для нас законной, легитимной целью. Мы будем вынуждены нанести удары по этим целям. Сегодня Азербайджанская армия наносит удары только по военным целям. Это уже понятно всем и по видеокадрам, каждый может увидеть это. Мы сражаемся только против оккупационной армии Армении. Мы никогда не воевали против гражданского населения. Мы не делаем это сегодня и не будем делать никогда.

-Я видел в Гашалты Гарагоюнлу, были убиты пять граждан Азербайджана, включая двух детей. Конечная цель движения, начатого с ответа Азербайджанской армии на армянские атаки 27 сентября, известна: полное освобождение, очистка Нагорного Карабаха от оккупации. С самого начала Вы сказали, что бои будут прекращены только после безоговорочного выхода Армении с оккупированных азербайджанских земель. Вы и сейчас придерживаетесь этой позиции, я правильно понимаю?

-Да, никаких изменений в моей позиции нет. Мы должны решить этот вопрос на основе исторической справедливости. А историческая справедливость говорит о том, что Карабах – это древняя азербайджанская земля. Об этом свидетельствуют все исторические документы, наши исторические памятники. В то же время мы всегда демонстрировали конструктивное поведение за столом переговоров, и предложения, имеющиеся на столе переговоров, позволяют решить этот вопрос. Там указано, что должно быть поэтапное решение. На первоначальном этапе армяне выходят из пяти районов, на последующем – еще из двух, после этого азербайджанцы, изгнанные в свое время с территории Нагорного Карабаха, возвращаются туда, в том числе в Шушу, и уже восстанавливается жизнь в рамках двух общин, открывается граница между Арменией и Азербайджаном, начинается торговля, после этого люди начинают контактировать, и, таким образом, наступает мир. То есть, это - наша позиция и это - отношение международных посредников, сопредседателей. Армения это не принимает. Более того, несколько месяцев назад министр обороны Армении сказал: мы должны начать новую войну за новые земли.

-В Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) входят три страны-сопредседателя – Соединенные Штаты Америки, Россия и Франция. Они призвали Вас к прекращению огня. Изменился ли Ваш ответ? Если Ваше условие не будет выполнено, то есть, если армяне не покинут оккупированные земли, возможно ли прекращение огня в данный период?

-Никаких изменений в нашей позиции нет. Сегодня я еще раз сказал вам об этом. Мы даже готовы к тому, что если нам будут предоставлены даты вывода армянских вооруженных сил с наших земель, то тогда можно поработать над прекращением огня. Следует также отметить, что восстановление прекращения огня – не такой уж простой вопрос, потому что прекращение огня восстанавливается не в одностороннем порядке. В этот момент идут серьезные ожесточенные бои, обе стороны должны проинструктировать находящихся на местах солдат и офицеров. Кто-то будет соблюдать это, кто-то, может, и нет. То есть, это очень сложный процесс. Но если нам будет предоставлена дата вывода, то, естественно, мы дадим такую инструкцию. В таком случае, если к этому присоединятся сопредседатели Минской группы и другие страны, возможные страны, то прекращение огня будет восстановлено и, таким образом, бои могут быть прекращены.

-Говоря о возможных странах, что Вы имеете в виду?

-Турцию. Турция – сильное государство, страна, обладающая большим потенциалом в мировом масштабе, наш сосед, сосед Армении, сосед Южного Кавказа. Поэтому, естественно, Турция должна быть активной в этих делах. Пользуясь случаем, хочу от своего имени и от имени азербайджанского народа выразить признательность всем нашим турецким братьям во главе с моим дорогим братом господином Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поддержка, оказанная нам Турцией с первых часов, имеет особое значение. Это не только поддержка, оказанная своим братьям. Поэтому мы, весь азербайджанский народ, живем с чувством глубокой признательности за это. В то же время очень важно категорическое отношение Турции, чтобы бои не вышли на более широкую плоскость, так как Турция сказала: Мы находимся рядом с Азербайджаном и до конца будем рядом с ним. Азербайджан находится на верном пути, справедливость на стороне Азербайджана. Это стало предупреждением и многим другим акторам. Поэтому Турция обязательно должна участвовать в последующем мирном процессе. Естественно, мирный процесс начнется, война не может идти вечно, и чем раньше это случится, тем лучше. Наша цель заключается именно в этом, таким образом, в данном регионе может быть обеспечен долгосрочный устойчивый мир.

-Господин Президент, говоря о сопредседателях Минской группы, Вы обособили Францию.

-Франция сама себя обособила. На протяжении всего процесса мы одинаково относились к сопредседателям. В своих официальных выступлениях я неоднократно говорил, что у Азербайджана отдельные отношения с каждой страной, естественно, различен и уровень этих отношений. В то же время в данном вопросе мы не отделяем эти страны друг от друга. Должен сказать, что в течение всего процесса до последних событий они выступали с единой позицией, были нейтральными, то есть, не поддерживали какую-либо сторону. Хотя мы знали, что в душе, они, возможно, кого-то поддерживают. И это естественно. Но в официальных действиях и в контактах с нами они никогда не проявляли этого.

-Вы призвали Президента Франции Макрона извиниться?

-Да, естественно, потому что он выдвинул против нас обвинения. Приписал нам то, чего не было. Это неприемлемо для нашей страны.

-Какие обвинения?

-Он сказал, что Азербайджан вместе с Турцией перебросил в регион террористов. Это есть в его заявлении. Потом он сказал, что "Азербайджан хочет покорить Нагорный Карабах, но мы не допустим этого". Нагорный Карабах – наша земля. Разве может какое-либо государство покорять свои земли? Неужели сопредседатель не знает, что на этих землях незаконно находятся армяне, которые сравняли с землей все наши исторические памятники, мечети, могилы, дома. Посмотрите, во что превратили Агдам, Физули. В наших полуразрушенных мечетях они содержат свиней и коров. Оскорбляют всех мусульман. Разве они не видят это? Поэтому слова "Азербайджан хочет покорить Нагорный Карабах, но мы не допустим этого" неприемлемы. Так что Франция сама себя изолирует от этой равной тройки, и мы не можем молча взирать на это.

-Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял исторические решения по данному вопросу.

-Естественно, она сама голосовала. Сама голосовала в 1993 году, пусть уважает свой голос.

-С Вашего позволения, у меня еще несколько вопросов. И на дорогах, ведущих к линии фронта, и в городах и селах, где мы побывали, и вчера вечером в столице Баку мы видели, что рядом с флагом Азербайджана развевается флаг Турции. На домах, в офисах, автомобилях - всюду. В Турции такая же картина, Вы, наверное, видели в новостях. После победы в Джебраиле во всех уголках Турции люди выходили на улицы, проводили демонстрации в поддержку братского Азербайджана.

-Верно. Мы испытываем гордость. Это естественно. Наше братство вечно и оно прошло все испытания. Вы знаете, что отношения между Турцией и Азербайджаном являются примером для стран мира. Я неоднократно высказывал свои мысли на эту тему. Неоднократно говорил на пресс-конференциях, организованных совместно с моим дорогим братом Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что сегодня в мире нет двух таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан, и это не просто слова. Это – чувства, исходящие из глубины души. Наше единство опирается на нашу историю, общие этнические корни, язык, религию, братство. Наша с моим дорогим братом Тайип беем историческая заслуга в том, что мы создали современное турецко-азербайджанское единство на прочной основе. Флаги Турции и без того развеваются в Азербайджане повсюду, как и флаги Азербайджана в Турции. Мы не отделяем себя друг от друга, мы всегда вместе. Эти события еще раз показали, что больше всего и первой нас поддержала Турция, поддержала однозначно, решительно. Смелые и решительные заявления Президента Турции стали предупреждением для многих стран – стойте в стороне, не вмешивайтесь, Азербайджан не один, Турция рядом с ним, и Азербайджан всегда рядом с Турцией! Мы поддерживаем друг друга по всем темах, со всех трибун, и наше единство должно быть вечным.

-Кстати, хочу напомнить и о Пакистане. Я вижу всюду и их флаги. Где находится Россия, по-Вашему? Потому что Россия имеет особое значение.

-Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и другие дружественные и братские нам страны. Второй поддержавшей нас страной после Турции стал Пакистан, затем Афганистан, вслед за этим еще несколько стран поддержали нас. Выражаем признательность им всем, их президентам. В это сложное время их солидарность, поддержка, естественно, очень важны для нас, они придают нам моральную силу.

Россия – наш сосед. Наши отношения с Россией успешно развиваются. Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном во многих областях находятся на очень высоком уровне. Обе страны подходят к данным отношениям как к стратегическому партнерству, это находит подтверждение и в подписанных совместных договорах. Россия ведет себя в этом вопросе как очень ответственная и великая страна. Из России поступают положительные месседжи, и поддержка какой-либо из сторон не является темой обсуждения. Хотя Армения очень надеялась на это. Армения, стремясь вывести это противостояние за пределы региона, преследует цель вовлечь в него Россию. Почему сегодня Армения нападает на Азербайджан с территории Армении? Именно для того, чтобы и мы совершили нападение, а они потом обратились в генеральный секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, в которую Армения входит вместе с Россией и другими странами, и сказать: Азербайджан нападает на нас, помогите нам. Почему они совершили июльскую провокацию на армяно-азербайджанской границе? Товуз находится далеко от Карабахского региона. Какую цель они преследовали? Одну – чтобы мы совершили нападение, перешли государственную границу, - я уже сказал, что у нас была такая возможность, - а они бы обратились после этого к данной организации, мол, давайте вместе сражаться против Азербайджана. То есть, Армения пытается вовлечь в эти дела Россию, и это – очередная провокация. Уверен, что это у них не получится.

-Совершая в июле нападение на Товуз, могла ли Армения преследовать еще какую-то цель? К примеру, ослабить энергетическую безопасность? На ум приходят трубопроводы TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан.

-Да, естественно, это тоже могло быть. Было несколько целей, потому что до этого они заявляли, что если будут идти бои вокруг Нагорного Карабаха, то они готовы нанести удар по нашим стратегическим инфраструктурным проектам – Сангачальскому нефтегазовому терминалу и трубопроводам. Поэтому еще одна цель нападения на Товузский регион заключалась в том, чтобы протестировать, как далеко они могут зайти, потому что основная цель их там заключалась в том, чтобы пересечь государственную границу, оккупировать азербайджанские земли, подойти к трубопроводу TANAP или же взять его под контроль. Но когда это не вышло, они отступили, попросили помощи у всех посредников. А я сказал, что у нас нет целей на армянской земле. Поэтому через четыре дня нападение прекратилось.

Может быть и другая причина. Я уже высказывался в связи с этим. В настоящее время Армения переживает глубокий кризис, как политический, так и экономический. В результате кризиса политические связи в Армении оказались нарушены, потому что сегодня власть Пашиняна бросает в тюрьмы основных лидеров оппозиции. К примеру, лишила депутатской неприкосновенности председателя основной оппозиционной партии и арестовала его. В отношении двух предыдущих президентов возбуждено уголовное дело. Нет свободы слова, свободы собраний. Силой уничтожила Конституционный суд, привела своих людей. Поэтому внутри Армении есть серьезное беспокойство. Пашинян организовал это нападение для того, чтобы отвлечь общественное мнение, вовлечь Россию, уничтожить нашу стратегическую инфраструктуру, стабилизировать ситуацию внутри страны и оккупировать часть азербайджанских земель, с тем, чтобы укрепить свои позиции на переговорах.

-Уважаемый Президент, разрешите задать последние два вопроса. В регионах, где происходят такие конфликты, столкновения и кризисы, появляется и черная пропаганда. Что Вы наблюдали на эту тему – тему черной пропаганды после начала Арменией своих атак? Хотелось бы узнать Вашу оценку?

-Знаете, черная пропаганда против Азербайджана не прекращается ни на минуту, ни на секунду. Тому имеется несколько причин. Во-первых, против нас постоянно действует армянское лобби. Не прекращаются попытки очернить Азербайджан, запятнать нас, испортить наш имидж. Армянское лобби есть во многих странах мира. Это ни для кого не секрет. Они систематически, регулярно совершают нападки на нас. Выдумывают несусветную ложь, клевету. В период этого конфликта армянское лобби, естественно, мобилизовало все свои силы и приложило усилия для новой черной пропаганды против нас. Но она не пристает к нам. Я сказал, представьте аргументы, доказательства, факты. В том числе, сказал Президенту Франции, - он дважды звонил мне, - представьте факты. С 27 сентября прошло уже 8 дней.

-Что говорит Макрон?

-Ничего, говорит, у нас есть разведданные. Я сказал, представьте их нам, где эти разведданные? Их нет и быть не может.

-Что говорит Ваша разведка в связи с Арменией?

-На какую тему?

-В имеющихся у вас разведматериалах говорится о внешних силах в Армении. Из Ливана, Сирии…

-У нас, естественно, есть такие данные и они обоснованны. Сейчас они уточняются. Мы как очень ответственное государство не касаемся этого в официальных заявлениях. Естественно, такие сведения имеются у медиа, политиков, политологов. Но мы должны подтвердить это. С самого начала у нас были разведданные о том, что в Нагорный Карабах переброшены террористы, которых там размещают и обучают.

-Какие террористические группировки?

-Террористические группировки ПКК. Об этом было много данных. Еще несколько лет назад мы поднимали этот вопрос на международных платформах. Они проходят обучение, не исключено, что это происходит и сегодня. Просто я скажу об этом после того, как у меня на руках будут стопроцентные факты. Сегодня вероятность очень велика. Но в отличие от Армении и некоторых других стран, мы не озвучиваем информацию, не нашедшую 100-процентного подтверждения.

Могу привести еще один пример. Нас обвинили в том, что турецкий самолет F-16 сбил армянский Су-25. Я сказал: представьте доказательства. У нас есть информация, что это измышления черной пропаганды. Сегодня они сами убедились в том, что этого нет. Но кто-нибудь извинился перед нами? Нет. Стали клеветать на нас, пытались запятнать, потом увидели, что это ложь. Но надо извиниться.

-Да, если не ошибаюсь, передача в распоряжение Азербайджанской армии вооруженных беспилотных летальных аппаратов во многом повлияла на ход этих действий.

-Верно. Это имело очень большое влияние. Машаллах, эти вооруженные летательные аппараты являются аппаратами самого высокого уровня в мире, и то, что они находятся на вооружении Азербайджанской армии, в значительной степени укрепило ее мощь. Эти аппараты создали нам большие возможности и одновременно позволили избежать больших потерь в живой силе. Потому что не будь у нас этих возможностей, то уничтожить укрепления, построенные Арменией за 30 лет в Нагорном Карабахе и оккупированных землях, танки, пушки, установки залпового огня было бы гораздо сложнее. Могло погибнуть больше людей. Так что эта совершенная технологическая интеллектуальная продукция свидетельствует о потенциале турецкого народа. Мы - страна, имеющая такого союзника, как Турция. Мы очень счастливая страна, потому что у нас такой союзник и брат, как Турция. Конечно, моральная поддержка, оказанная нам Турцией, а также имеющаяся у нас продукция оборонной промышленности Турции усиливают нас, и это видит весь мир. Сегодня турецкая армия является второй армией в НАТО. Никто не сможет устоять перед турецкой армией. Это увидели и поняли все. Мы тоже строим небольшую модель турецкой армии, Иншаллах, построим ее вместе. Перед нами тоже никто в регионе не сможет устоять. Наше дело и дело Турции – правое дело. Мы защищаем себя, своих граждан, хотим сохранить свою территориальную целостность. Мы не претендуем на земли других стран. Но то, что принадлежит нам, должно оставаться у нас. Вот уже тридцать лет армяне эксплуатируют нашу древнюю землю. Не позволяют людям вернуться на эти земли. Международные посредники остаются безучастными, не обращают внимания. В таком случае Азербайджан сам сделает это.

-Я поделился информацией о ранении вашей гражданки армянской национальности во время нападения на Гянджу. Мы имели возможность круглосуточно вести наблюдения на фронте, командиры сообщили о том, что Вы звоните им.

-Да, естественно, это еще раз говорит о том, что Армения - террористическая страна. То есть, эти действия в корне противоречат Женевской конвенции. Обстрел гражданского населения, городов неприемлем. Город Гянджа не является боевой зоной. В Гяндже нет никаких пушек, танков. Почему наносите удары по ней? Из-за ненависти. Ненависть к Азербайджану, Турции у них в крови. К сожалению, молодое поколение Армении также воспитывается в этой ненависти. Но это не может заставить нас свернуть со своего пути. Знаете, город Тертер, можно сказать, разрушили. Наши граждане в Тертере стоят смело и мужественно. Они сказали, умрем, но не покинем свои земли. Сколько снарядов упало? Был день, когда только на Тертер упало две тысячи снарядов. А это ведь небольшой город.

Что касается моих звонков командирам, то, естественно, они восстанавливают историческую справедливость. Они рискуют своей жизнью. Они – герои, они спасают, освобождают, возвращают наши земли. Освобождение Мадагиза от оккупации имеет очень большое стратегическое значение. Поселок не очень большой, но его стратегическое значение велико. Взять его очень сложно. Это скажет любой военнослужащий. Невероятно сложно. Но взяли, сегодня в Мадагизе поднят флаг Азербайджана, в тот же день поселку вернули его историческое название – Суговушан. Это наше историческое название.

Взятие города Джебраил требует большого героизма, потому что, еще раз хочу сказать, в течение этих 30 лет, в период режима прекращения огня там было построено несколько рядов укреплений, причем довольно прочных. Кроме того, рельеф данного региона является естественным укреплением. Нагорный Карабах расположен в горах. То есть, мы продвигаемся снизу вверх. Каждый понимает как это трудно. Поэтому азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры, генералы проявляют героизм, отвагу, стойкость, ценой своей жизни обеспечивают нашу территориальную целостность. Иншаллах, мы будем идти вперед до конца.

-Что вы скажете после возвращения Азербайджану Карабаха, оккупированных земель проживающим там армянам?

-Я уже сказал свое слово. Несколько дней назад я навестил наших раненных солдат, встретился с ними в военном госпитале. Я выразил им признательность и в ходе встречи с ними обратился к армянскому народу. Я понимал, что говорить это при них не так легко, потому что их ранили армяне. Но я сказал, что мы ничего не имеем против армянского народа. Армянский народ должен привлечь свое правительство к ответственности. Эти бои произошли в результате гнусной, грязной политики их правительства. Наша позиция неизменна. После освобождения наших земель, прекращения оккупации армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, и азербайджанцы, которые туда вернутся, будут жить вместе. В рамках двух общин, на территории одной страны. Сегодня в Азербайджане тысячи армян. Вы тоже отметили, что гражданка, получившая ранение в результате атаки Армении на Гянджу, - армянка по национальности. Здесь живут армяне. Никто их не трогает. Они наши граждане. У нас нет никаких проблем с армянским народом. Он является заложником своей власти. К сожалению, Пашинян, придя к власти, многое наобещал. Мы тоже надеялись, что старый криминальный режим остался в истории. Но вместо него пришел новый режим, который вверг свой народ в страдания. Сегодня этот режим убивает наших гражданских лиц, солдат. Я абсолютно уверен в том, что армянский и азербайджанский народы помирятся. Сегодня во многих странах армяне и азербайджанцы живут вместе. В Грузии, там около 300 тысяч азербайджанцев и 200 тысяч армян. Порой они живут в одном селе. Между ними нет проблем. В Турции, России – азербайджанцев, имеющих российское гражданство, около 700 тысяч, - живут вместе. Никаких проблем нет. Почему бы им здесь не жить? Они и так жили вместе. Помню, в 1982 году мы вместе с моим покойным отцом находились в Нагорном Карабахе – в Шуше. Открывался мавзолей нашего великого поэта Вагифа. На церемонии открытия мавзолея армянские и азербайджанские поэты читали стихи на азербайджанском, армянском языках. Это был праздник дружбы. Я был свидетелем этой картины. У нас в Баку жили армяне. То есть у нас не было никаких проблем. Мы хотим вновь жить вместе. Вновь жить как добрые соседи с Арменией. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, - наши граждане. Мы их признаем такими. Надеюсь, что после прекращения этой захватнической политики, наши народы помирятся.

-Завешал ли Вам Ваш покойный отец что-то в связи с Нагорным Карабахом, если да, то что?

-Путь моего отца – это путь света для меня. Продолжать его политику – мой долг как его сына и как Президента. Избираясь в первый раз президентом, на церемонии инаугурации я сказал, что буду идти по пути Гейдара Алиева, не сверну с этого пути, который является единственным для Азербайджана. Я привержен этому пути во всех сферах, как в области внешней политики, так и в экономической, социальной сфере, в том числе в нагорно-карабахском вопросе. Потому что на него тоже оказывали давление. При нем тоже оказывали давление, требовали предоставить Нагорному Карабаху независимость, говорили Нагорный Карабах отделился от вас, оторвался от вас. Он выдержал, вынес это давление. Не подписал ни один документ, противоречащий интересам азербайджанского народа. Потому что он был Лидером нашего народа. В моей позиции по карабахскому вопросу тоже никогда не было колебаний. Сегодня я говорю то, что говорил 17 лет назад: Нагорный Карабах – наша земля, территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена! Я никогда не позволю, чтобы на исторических азербайджанских землях было создано второе армянское государство. Мы используем все возможности для восстановления нашей территориальной целостности. Мы приближаемся к этому.

-От одной нации, двух государств выражаю Президенту Азербайджана господину Ильхаму Алиеву глубокую признательность. Вы приняли нас в такой ситуации, в условиях войны. Благодарим Вас как Верховного главнокомандующего.

-Я тоже благодарю вас и рад, что в конце нашей беседы вы вспомнили знаменитое изречение моего отца, - это слова Гейдара Алиева, и сегодня – путь света для Турции и Азербайджана – одна нация, два государства. Турция – Азербайджан – одна нация, два государства.

-Большое спасибо.

-Спасибо. Благодарю.