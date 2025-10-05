Казахстан увеличил объем инвестиций в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - За первые 6 месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана из Казахстана составил 12,8 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, это на 10,7 миллиона долларов США или в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Казахстана в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,4%.

В свою очередь, за первые 6 месяцев текущего года Азербайджан инвестировал в экономику Казахстана 6,5 миллиона долларов США, что на 960 тысячи долларов США или на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Казахстан в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 0,5 %.

За первые 6 месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Казахстана в Азербайджан составил 2,11 миллиона долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну – 7,504 миллиона долларов США.

За первое полугодие текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 3,222 миллиарда долларов США. Это на 244,3 миллиона долларов США или 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику за отчетный период, составил 1,350 миллиарда долларов США, что на 351,561 миллиона долларов США или 35,2% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.