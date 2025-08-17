Объем инвестиций в Азербайджан из внешних финансовых источников в январе-июле вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в основной капитал Азербайджана за счет иностранных источников инвестировано 2,313 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель вырос на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общей суммы 1,665 млрд манатов пришлось на нефтегазовый сектор, а 648,2 млн манатов - на ненефтегазовый. При этом инвестиции из внешних источников в основной капитал по нефтегазовому сектору увеличились на 14,3%, а по ненефтегазовому - в 2,3 раза.

Отметим, что в январе-июле 2025 года на развитие экономической и социальной сфер страны из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 9911,8 миллиона манатов, что на 3,4 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 18,4 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 15 процентов.

Из общего объема инвестиций 5046,1 миллиона манатов или 50,9 процента пришлись на сферы производства продукции, 3335,2 миллиона манатов (33,7 процента) - на сферы услуг, а 1530,5 миллиона манатов (15,4 процента) - на строительство жилых домов.

