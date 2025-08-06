Названы показатели по экономическому росту Ирана

БАКУ /Trend/ - В третьем месяце текущего иранского года (с 22 мая по 21 июня 2025 года) экономический рост страны сократился на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года (с 21 мая по 20 июня 2024 года).

Об этом свидетельствуют данные Исследовательского центра парламента Ирана, полученные Trend.

В основном это связано со снижением в сельскохозяйственном секторе — на 3,5%, а также в горнодобывающей промышленности и обрабатывающем секторе — на 2,6%.

Для сравнения, в предыдущем иранском финансовом году (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года) валовой внутренний продукт Ирана, включая доходы от углеводородов, вырос на 3,1%, а ненефтяной сектор показал рост на уровне 3%.