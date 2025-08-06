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Названы показатели по экономическому росту Ирана

Экономика Материалы 6 августа 2025 02:14 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В третьем месяце текущего иранского года (с 22 мая по 21 июня 2025 года) экономический рост страны сократился на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года (с 21 мая по 20 июня 2024 года).

Об этом свидетельствуют данные Исследовательского центра парламента Ирана, полученные Trend.

В основном это связано со снижением в сельскохозяйственном секторе — на 3,5%, а также в горнодобывающей промышленности и обрабатывающем секторе — на 2,6%.

Для сравнения, в предыдущем иранском финансовом году (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года) валовой внутренний продукт Ирана, включая доходы от углеводородов, вырос на 3,1%, а ненефтяной сектор показал рост на уровне 3%.

Сектор

1-й месяц (с 21 апреля по 20 апреля), %

2-й месяц (с 21 апреля по 21 мая), %

3-й месяц (с 22 мая по 21 июня), %

3 месяца (с 21 марта по 21 июня), %

Сельское хозяйство

-7.9

-7.8

-3.5

-4.7

Нефть и газ

2.9

3

2.9

2.9

Промышленность и горнодобывающая промышленность

-0.9

0.3

-2.6

-1.1

Услуги

3.6

5.9

3

4.2

ВВП (включая нефть)

1.6

2.9

0.1

1.4

ВВП (без учета нефти)

1.4

2.9

-0.2

1.2
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