Катарский фонд развития готов к расширению сотрудничества с Азербайджаном - глава Фонда

КИЛИС /Trend/ - Мы хотели бы еще больше расширить партнерство с Азербайджаном.

Об этом заявил глава Катарского фонда развития Фахад Хамад Аль-Сулаити в рамках церемонии открытия трубопровода природного газа Турция-Сирия, передает Trend.

Он отметил, что гордится сотрудничеством с Азербайджаном и Турцией в рамках этого проекта.

"Как вы знаете, сегодня, 2 августа, начались первые поставки газа в Сирию. Это значимое достижение, ставшее результатом сотрудничества трех стран.

Ожидается, что мощность в 800 мегаватт, которую мы предоставляем на первом этапе, обеспечит электричеством порядка 5 миллионов абонентов. Это важный шаг на пути к устойчивому восстановлению сирийской энергетической инфраструктуры. Мы рассчитываем, что при увеличении мощности на 40% система станет еще более долговечной и эффективной. Катар продолжит оказывать поддержку Сирии. Для нас важно устойчивое развитие этой Сирии. Именно поэтому наши страны прилагали такие усилия для достижения этого успеха», — заявил он.

Глава Фонда подчеркнул, что высоко ценит роль Азербайджана в этом процессе.

"Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном. Поставки газа начинаются именно с Азербайджана, а Катар оказывает поддержку Сирии в этом процессе.

Мы рассчитываем на дальнейшее расширение партнёрства с Азербайджаном и с нетерпением ждем совместной работы над новыми проектами", - отметил Фахад Хамад Аль-Сулаити.

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